Finestra sul mondo: Regno Unito, un solo militare a processo per la "Domenica di sangue"

- Un solo militare britannico sarà processato per la "Bloody Sunday" ("Domenica di sangue"), la strage avvenuta Londonderry in Irlanda del Nord il 30 gennaio del 1972 quando i paracadutisti del Regno Unito aprirono il fuoco contro una manifestazione di protesta dei repubblicani cattolici, uccidendo 14 persone e ferendone altre 15. Lo ha annunciato ieri, 14 marzo, la Procura generale del Regno Unito, con una decisione che ha già provocato proteste e recriminazioni. A questi sviluppi dà ampio risalto oggi la stampa britannica. In particolare, il quotidiano "The Times" riferisce la delusione delle famiglie delle vittime della strage, la gran parte delle quali non avrà alcuna giustizia. L'associazione dei parenti delle vittime della "Bloody Sunday" ha già annunciato che ricorrerà a tutti gli strumenti legali "per trascinare in tribunale tutti gli altri militari" britannici responsabili della strage di Londonderry. Il 30 gennaio 1972, i militari del primo battaglione paracadutisti britannico aprirono il fuoco contro una manifestazione di cattolici repubblicani. Il risultato fu che in Irlanda del Nord lo scontro con i protestanti lealisti si inasprì e si radicalizzò sempre di più, dando inizio al trentennio caratterizzato da una guerra civile strisciante terminata solo nel 2007 con gli accordi "del Venerdì Santo", fortemente voluti dall'allora premier britannico laburista Tony Blair. Per il momento, uno solo dei militari che spararono sulla folla a Londonderry pagherà per tutti. Ormai in congedo e intorno ai 70 anni di età, l'uomo dovrà comunque far far fronte ad un'accusa di omicidio per l'uccisione di due manifestanti e di tentato omicidio per il ferimento di altri quattro. L'ex paracadutista rischia l'ergastolo. Dopo sei anni della nuova inchiesta sulla "Bloody Sunday", la Procura generale del Regno Unito afferma di non aver riscontrato prove sufficienti per processare gli altri 16 militari sospetti, che sono stati assolti. Tuttavia, come scrive il "Times", anche un solo rinvio a giudizio è troppo per le associazioni dei veterani e per diversi parlamentari conservatori del Regno Unito, secondo cui le truppe dispiegate a Londonderry non fecero altro che obbedire agli ordini dei loro superiori, nessuno dei quali è mai stato indagato. Per il "Times", la decisione di processare un solo militare coinvolto nella "Domenica di sangue" ha "riaperto antiche ferite senza soddisfare il desiderio di giustizia di nessuno". (Sit)