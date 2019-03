Finestra sul mondo: Spagna, il ritorno degli investitori poco inclini al rischio

- Nel bel mezzo del rallentamento economico dell'Unione europea, la Spagna torna nel mirino degli investitori poco inclini al rischio, come gli asiatici, i fondi pensione e le compagnie assicurative con un profilo più conservatore. Lo riferisce il quotidiano "El Pais", spiegando che il trend è stato invertito da una combinazione di fattori fra cui il calo della redditività dei titoli della Germania, le persistenti incertezze che gravano sull'Italia e l'aumento del Pil della Spagna che, seppur lentamente, sta progressivamente correggendo il suo deficit, migliorandone il rating. Se a tutto ciò si aggiunge il rallentamento europeo, che preannuncia un orizzonte di bassi interessi, ecco allora spiegato cosa renda i bond spagnoli tanto appetibili. Nelle ultime due emissioni di buoni del Tesoro, la domanda ha raggiunto livelli record nella storia della zona euro per i rispettivi termini. A gennaio, ha superato i 46,5 miliardi di euro per i titoli a dieci anni e a febbraio ha toccato i 43,3 miliardi per quelli a 15 anni. (Sit)