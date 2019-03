Finestra sul mondo: Stati Uniti, Camera approva risoluzione che sollecita pubblicazione rapporto sul "Russiagate"

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato giovedì una risoluzione in cui si chiede al dipartimento di Giustizia di rendere pubbliche le opinioni e le conclusioni del procuratore speciale Robert Mueller sull'indagine “Russiagate”, e di renderle disponibili al Congresso. La risoluzione è stata approvata con 420 voti a favore e 0 contrari, con quattro repubblicani che si sono limitati a dichiararsi presenti in aula. Anche se la risoluzione non è vincolante, il voto della Camera punta ad aumentare la pressione politica sul segretario alla Giustizia William Barr, chiamato a decidere se rendere pubblico o meno il rapporto. "Il voto su questa risoluzione manderà un chiaro segnale sia al popolo americano che al dipartimento di Giustizia, sul fatto che il Congresso ritiene che la trasparenza sia un principio fondamentale necessario per garantire che il governo rimanga responsabile nei confronti del pubblico", ha detto il presidente della commissione Giustizia della Camera Jerry Nadler. In settimana dovrebbe essere annunciata la conclusione dell'indagine di Mueller sull'interferenza russa nelle elezioni presidenziali del 2016 e sulla presunta collusione dello staff elettorale di Trump con Mosca. Non è però chiaro quante e quali informazioni diventeranno pubbliche. Il procuratore generale, una volta ottenuto il dossier, dovrebbe presentare una sintesi del rapporto confidenziale di Mueller al Congresso, secondo quanto riferisce la stampa nazionale. Secondo i regolamenti del dipartimento di Giustizia il procuratore generale "potrebbe decidere che la pubblicazione di questi rapporti sia nell'interesse pubblico, nella misura in cui la pubblicazione rispetti le restrizioni legali applicabili". Negli ultimi giorni sono state divulgate anche parti delle testimonianze degli ex agenti dell'Fbi Lisa Page e Peter Strzok, al centro dello scandalo, scarsamente pubblicizzato, in merito alla politicizzazione dell'Fbi. Le loro testimonianze rivelano dettagli in merito alla "politica di assicurazione" approntata dall'Fbi in caso di elezione di Trump, che sarebbe stata proprio il finto dossier usato per avviare le indagini di collusione a carico del presidente. Strzok ha anche rivelato che l'Fbi strinse accordi con Hillary Clinton e i suoi collaboratori in merito allo scandalo delle e-mail del dipartimento di Stato, ad esempio per evitare di indagare sugli affari della Clinton Foundation. (Sit)