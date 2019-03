Finestra sul mondo: Stati Uniti, Senato vota contro dichiarazione di emergenza al confine, Trump annuncia il veto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti ha respinto giovedì la dichiarazione di emergenza nazionale del presidente Donald Trump al confine tra Usa e Messico. Il Senato ha votato 59 a 41 contro la dichiarazione d'emergenza alle frontiere, cui Trump è ricorso dopo che il Congresso gli ha negato i fondi per la costruzione di un muro di confine. Ben 12 repubblicani si sono uniti ai democratici sfidando il capo della Casa Bianca in una resa dei conti che molti senatori del Grand old party (Gop) speravano di evitare. Con l'approvazione da parte della Camera dei rappresentanti della stessa risoluzione il mese scorso, il passaggio del Senato invia direttamente il richiamo a Trump, che ha annunciato che porrà il suo primo veto presidenziale. "Opporrò il vero, questa dichiarazione non verrà annullata", ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale. "Si tratta di garantire la sicurezza delle frontiere", ha aggiunto. Sembra certo che al Congresso mancheranno i due terzi della maggioranza necessari per respingere il veto di Trump. (Sit)