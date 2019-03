Ucraina: Consiglio Ue aggiunge 8 cittadini russi a lista persone sotto sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Consiglio dell'Unione europea ha aggiunto otto cittadini russi all'elenco delle persone oggetto di misure restrittive per aver compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue. Questi nuovi inserimenti in elenco sono stati adottati dal Consiglio in risposta all'escalation nello Stretto di Kerch e nel Mar d'Azov e alle violazioni del diritto internazionale da parte della Russia, che è ricorsa alla forza militare senza alcuna giustificazione. Tra i funzionari sanzionati figurano il capo e il vicecapo della direzione delle frontiere del servizio federale di sicurezza russo per la Repubblica di Crimea e la città di Sebastopoli, tre comandanti di pattugliatori di frontiera russi e di una nave antisommergibile che hanno partecipato attivamente ad azioni che hanno impedito l'accesso delle navi ucraine alla loro costa sul Mar d'Azov, due capi del servizio responsabili di punti di controllo russi e un comandante delle forze armate russe, responsabile delle forze militari nella regione, incluse le illegalmente annesse Crimea e Sebastopoli. (segue) (Beb)