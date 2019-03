Ucraina: Consiglio Ue aggiunge 8 cittadini russi a lista persone sotto sanzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio ha inoltre prorogato la validità di queste misure restrittive dell'Ue di altri sei mesi, fino al 15 settembre 2019, e ha rimosso dall'elenco la voce relativa a una persona deceduta. Le misure, che consistono in un divieto di viaggio e in un congelamento dei beni, si applicano adesso a un totale di 170 persone e 44 entità. Agli operatori dell'Ue è inoltre fatto divieto di mettere fondi a disposizione degli individui e delle entità inserite in elenco. Come dichiarato dal Consiglio europeo l'11 dicembre, l'Ue chiede il rilascio immediato di tutti i marinai ucraini detenuti nonché la restituzione delle imbarcazioni sequestrate e il libero passaggio di tutte le navi attraverso lo Stretto di Kerch. (segue) (Beb)