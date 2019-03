Ucraina: Consiglio Ue aggiunge 8 cittadini russi a lista persone sotto sanzioni (3)

- Il Consiglio Ue ribadisce il suo impegno nei confronti del diritto internazionale, nonché della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'indipendenza dell'Ucraina, come pure nei confronti della politica dell'Ue di non riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea. In risposta alla crisi in Ucraina sono in vigore altre misure dell'Ue, tra cui sanzioni economiche riguardanti settori specifici dell'economia russa, attualmente in vigore fino al 31 luglio 2019; misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, limitate al territorio della Crimea e a Sebastopoli, attualmente in vigore fino al 23 giugno 2019. (Beb)