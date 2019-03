Sicurezza: a Piacenza maxi blitz nei campi nomadi, emessi 40 provvedimenti cautelari

- Questa mattina oltre cento carabinieri del Comando provinciale di Piacenza, con il supporto delle unità specializzate, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Piacenza su richiesta della locale procura, nei confronti di 34 persone, sinti di origine veneta, residenti per lo più nel campo nomadi della zona, ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati, furti in abitazione, estorsione, truffa, ricettazione, riciclaggio, utilizzo fraudolento dei mezzi elettronici di pagamento, detenzione e porto abusivo di armi nonché detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti tipo cocaina. L’attività d’indagine condotta dai carabinieri ha permesso di ricostruire il sistema con cui, si ritiene, il gruppo criminale gestiva una attività criminale soprattutto ai danni di persone anziane, nonché presso cascine e aziende, e la successiva monetizzazione della refurtiva anche attraverso il canale dello smaltimento illecito di rifiuti ferrosi, avvalendosi di ditte di trattamento dei rifiuti della provincia. Ulteriori sei provvedimenti cautelari, sono stati emessi dalla locale autorità giudiziaria, ed eseguiti sempre nella provincia piacentina, da parte dei carabinieri di Fiorenzuola d’Arda nei confronti di altrettante persone facenti parte di un sodalizio criminale dedito ai furti di capi ed accessori di abbigliamento griffati, perpetrati all’interno di una importante azienda di logistica nella quale alcuni di loro erano impiegati. Nel corso dell’attività investigativa è stata sequestrata merce per un valore di 600 mila euro.(Ren)