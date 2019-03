Roma: ancora bus Atac a fuoco, stanotte brucia un 'jumbo' a piazzale Clodio

- Ancora bus a fuoco nelle notte a Roma. Alle 23 circa, a piazzale Clodio, un bus Atac della tipologia 'jumbo' ha preso fuoco mentre si trovava fermo al capolinea. Sul posto una pattuglia del gruppo Prati della Polizia locale che si trovava in servizio di vigilanza nella zona ha provveduto subito a mettere l'area in sicurezza. I vigili del fuoco, giunti a piazzale Clodio, hanno provveduto a spegnere il rogo. Gli agenti della Polizia locale hanno dovuto procedere alla chiusura della piazza x motivi di sicurezza, causa fiamme alte. Le fiamme hanno danneggiato anche un veicolo in sosta nelle vicinanze. Sulle cause accertamenti da parte del personale tecnico e dei vigili del fuoco. (Rer)