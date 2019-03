Editoria: Crimi (M5s), al via gli Stati generali, a cerimonia apertura premier Conte

- Al via il 25 marzo gli Stati generali dell'Editoria, fortemente voluti dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e organizzati dal sottosegretario di Stato con delega all'informazione e all'editoria, Vito Crimi, del Movimento cinque stelle. "Dopo l'inaugurazione", si legge in una nota, "nelle settimane successive si aprirà la fase di consultazione pubblica in cui chiunque potrà avanzare le proprie proposte all'interno di cinque aree tematiche e raccogliere spunti dalla parte più significativa di interlocutori del settore. Obiettivo: il rinnovamento di un settore strategico come quello dell'editoria. Al termine delle consultazioni verrà presentato un documento finale completo, frutto del lavoro condiviso di tutte le parti coinvolte". (segue) (Com)