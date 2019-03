Editoria: Crimi (M5s), al via gli Stati generali, a cerimonia apertura premier Conte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crimi annuncia che "ora più che mai si avverte l'esigenza di un confronto serio e diretto, affinché governo e tutte le categorie di attori della filiera di produzione e distribuzione delle notizie dialoghino sul futuro dell'informazione. Dagli Stati generali dell'Editoria - prosegue - mi auguro arrivino proposte per aiutare un settore che sta rapidamente cambiando il modo di fruire l'informazione, un aiuto che porti miglioramenti per i giornalisti, per gli editori, ma soprattutto per i cittadini". (segue) (Com)