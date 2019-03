Editoria: Crimi (M5s), al via gli Stati generali, a cerimonia apertura premier Conte (3)

- Alla cerimonia di apertura, prevista per il 25 marzo alle ore 9, presso la sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio dei ministri, all'intervento del premier Conte seguirà una tavola rotonda moderata dal capo Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, consigliere Ferruccio Sepe, alla quale prenderanno parte i presidenti di Federazione Italiana Editori Giornali, Federazione Nazionale Stampa Italiana e Ordine dei Giornalisti, Marco Associazione Nazionale Stampa Online, Unione Stampa Periodica Italiana, Utenti Pubblicità Associati. (Com)