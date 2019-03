Italia-Cina: D'Agostino (Porto Trieste) a "Il Sole 24 Ore", accordo con Pechino mediato dall'Europa

- Un accordo diviso in tre parti, che non punta a porre le banchine dello scalo di Trieste sotto l'egida cinese ma, anzi, prevede un intervento di China communications construction company (Cccc) sul nodo ferroviario triestino e intende consentire all'Autorità di sistema del Mar Adriatico orientale (anche attraverso la partecipata Interporto di Trieste) di partedpare a progetti logistici di Cccc in Slovacchia e in Cina. È questo l'accordo che il presidente dello scalo di Trieste, Zeno D'Agostino, dovrebbe firmare in occasione della visita in Italia del presidente Xi Jinping. Accordo che si distingue dalla manifestazione d'interesse, comunque vista di buon occhio da D'Agostino, presentata da China merchants ports alla società concessionaria della piattaforma logistica in fase di completamento (questa sì sulle banchine). D'Agostino spiega in una intervista a "Il Sole 24 Ore" in che misura l'intesa con Cccc si inserisce in un'ottica europea. Noi - dice - abbiamo un progetto, chiamato Trihub, che non riguarda solo il porto ma comprende una serie di investimenti sul sistema delle infrastrutture ferroviarie a Trieste, Villa Opicina, Monfalcone e Cervignano. Trihub è nella lista di progetti data due anni e mezzo fa dal Governo italiano alla Eu-China connectivity platform, nata proprio per favorire il dialogo tra Pechino e Bruxelles. (segue) (Res)