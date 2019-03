Italia-Cina: D'Agostino (Porto Trieste) a "Il Sole 24 Ore", accordo con Pechino mediato dall'Europa (2)

- "Tutto è quindi mediato e gestito dalla Commissione Ue. Questo lo dico in merito alla polemica sul fatto che d si muova in maniera estemporanea e individuale. La piattaforma si riunisce una volta a Pechino e una a Bruxelles. L'ultima volta si è riunita Bruxelles a fine novembre e, in quella occasione, i cinesi hanno detto che erano interessanti i progetti della diga foranea di Genova e il Trihub di Trieste; che sono stati quindi inseriti nella lista di progetti Ue di interesse cinese. Tutto è però governato e gestito da Bruxelles direttamente". Noi - continua - proponiamo a Cccc, che è l'interlocutore ed il braccio operativo del Governo cinese, di fare un accordo strategico sul progetto Trihub, che ha passato il vaglio nelle relazioni istituzionali tra Ue e Cina; tenendo presente che, siccome si parla di infrastrutture ferroviarie, nel 70% dei casi è Rfi il soggetto di riferimento del piano da portare avanti. Inoltre, dei 200 milioni che afferiscono al progetto, 160 sono già finanziati. "Noi chiediamo a Cccc di dire cosa eventualmente vuole fare, dove vuole investire e di presentate un project financing che segua tutte le indicazioni delle normative Ue". Ma l'intesa non si ferma qui. No. (segue) (Res)