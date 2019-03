Italia-Cina: D'Agostino (Porto Trieste) a "Il Sole 24 Ore", accordo con Pechino mediato dall'Europa (3)

- Il presidente osserva infatti che quello è il primo pezzo dell'accordo. Il secondo è in Slovacchia. Cccc sta costruendo lì un mega impianto logistico-ferroviario e io - dice - ho chiesto che l'Adsp di Trieste, attraverso, ad esempio, Interporto di Trieste, possa diventare partner di quell'operazione. Per noi la Slovacchia è un mercato importante di sviluppo, abbiamo treni che vanno tutti i giorni in quel Paese. "E loro creeranno un mega impianto da milioni di metri di metri quadri a Kosice. Visto che stiamo acquisendo altri interporti in Italia con quella società, possiamo pensare anche di rivolgerci all'estero. In quel caso con una quota di minoranza, anche perché può essere un investimento potenzialmente rischioso". Vi è un terzo passaggio, però. Sì, - aggiunge - l'intesa prevede di sviluppare con Cccc dei progetti in Cina. Questo è scritto nell'accordo. Avremo poi i 90 giorni successivi alla firma per definire in maniera più dettagliata ogni cosa. Ma nell'intesa c'è un riferimento esplicito al rispetto di tutte le normative comunitarie. Per quanto riguarda invece i progetti comuni, il presidente pensa a piattaforme logistiche in cul Cccc ha un ruolo di costruzione o di gestione o immobiliare. "Se queste piattaforme possono essere utili, ad esempio, per l'esportazione dei nostri prodotti, avere un piede là dentro può essere interessante", ha concluso D'Agostino. (Res)