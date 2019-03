Economia: Castagna (Banco Bpm) a "La Stampa", servono più fiducia e stabilità politica (2)

- "Questo lo abbiamo pagato in Italia, nei Paesi periferici del Sud, e però sta pesando su tutti i principali Paesi europei. Se guardiamo alla situazione che c'è in Francia, in Germania, in Spagna, vediamo una forte instabilità che non aiuta nel momento in cui bisogna difendersi da situazioni macroeconomiche mondiali molto complesse". Quindi è d'accordo con Juncker, che ha parlato con rammarico degli anni dell'austerity. Castagna l'ha trovata eccessiva, un po' sopra le righe, quasi come se fosse una dichiarazione politica piuttosto che una scelta condivisa per far crescere l'Europa tutta insieme. La verità - continua - è che purtroppo abbiamo un'Europa ancora basata su quelli che sono gli schieramenti più rilevanti da un punto di vista economico, e quindi a volte, in modo un po' miope, si percorre la strada più facile invece che quella che può essere più inclusiva. Arriviamo all'Italia. In questi giorni, un membro della vigilanza Bce, che fra l'altro è un italiano, ha parlato di una recessione che ha come causa degli aspetti autoindotti. (segue) (Res)