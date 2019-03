Economia: Castagna (Banco Bpm) a "La Stampa", servono più fiducia e stabilità politica (3)

- "Vista dal panorama della Bce, questa necessità che c'è stata in Italia, da parte del nuovo governo, di trascurare quelle che erano le indicazioni, molto forti, sulla spesa, sul fisco, sulla riduzione del debito, le azioni che sono state intraprese, possono essere sembrate non necessarie. Quindi, se per autoinflitto si intende questo, si poteva forse, attraverso un dialogo più costruttivo, perdere meno tempo per trovare una soluzione che è stata trovata nel momento in cui era già superata, perché oggi purtroppo i livelli di crescita non sono più quelli dell'accordo fatto con l'Europa". Domanda interna debole. Sarebbe indispensabile secondo l'amministratore delegato una situazione di maggiore stabilità e fiducia. Quando - continua - si paragona la crisi che abbiamo vissuto, soprattutto l'anno scorso, con l'incremento dello spread, a quella del 2011, dico sempre che non ci sono due cose più differenti. Nel 2011 avevamo un problema di debito sovrano, un problema di banche in grande crisi — anche se purtroppo allora non lo si ammise, mentre tutto il resto di Europa lo fece —e un problema di aziende in crisi. (segue) (Res)