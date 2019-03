Economia: Castagna (Banco Bpm) a "La Stampa", servono più fiducia e stabilità politica (4)

- "Oggi tutte le aziende hanno fatto una grande cura dimagrante e sono in un'ottima situazione di salute, quindi sarebbero pronte a ricominciare a investire, ma manca la fiducia. Le banche sono passate attraverso grandi processi di ristrutturazione, e sono oggi in una forma molto migliore rispetto al 2011, così come il nostro Paese che proprio grazie a queste due componenti avrebbe oggi la possibilità di riprendere a crescere". C'è solo un problema di instabilità: oggi si parla di quello succederà alle prossime elezioni europee, cosa succederà dopo, il governo tiene o non tiene, etc. Tutto questo - sottolinea Castagna - non aiuta la fiducia. Se i governi sono fatti per durare 5 anni, non si dovrebbe avere sempre come orizzonte temporale i prossimi tre mesi. Però in fondo il problema più pesante per l'Italia resta il debito pubblico. (segue) (Res)