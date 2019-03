Economia: Castagna (Banco Bpm) a "La Stampa", servono più fiducia e stabilità politica (5)

- "Penso di sì, ed è un problema anche dal punto di vista formale, di apparenza. Oggettivamente l'Italia ha dimostrato di essere in grado di gestire un debito pubblico così importante, aiutata dalle politiche monetarie della Bce. Ci aiuta molto il risparmio degli italiani che è il nostro vero asset. Tuttavia, se si è aderito a un patto europeo, un patto di stabilità, bisogna in qualche modo rispettarlo". Ma sono anche convinto - aggiunge - che l'importante sia dare dei segnali di miglioramento, non che si debba passare dal 130 al 100 per cento del Pil dall'oggi al domani. Quel che conta è la tendenza, e la serietà. Resta da capire, infine, se sia utile far parte di una rete di infrastruttura europea di treni ad alta velocità che lega il resto del continente con Torino e Lione o bisogna invece fermarla e uccidere il progetto. "La prendo come una domanda retorica. Ho visto giorni fa una cartina che faceva vedere la rete internodale dell'alta velocità in Europa, e l'unica frattura che esiste è quella tra Torino e Lione. In un mondo interconnesso, in un'Europa Unita, non ha nessun senso non esserne parte", ha concluso Castagna. (Res)