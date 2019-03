Italia-Cina: Urso (Copasir) a "Il Foglio", una cosa è commerciare, altro è farsi strumento dell'egemonia cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2001 Adolfo Urso, allora viceministro al Commercio estero, era al Wto quando si decise l'ingresso della Cina. E in passato - dice in una intervista a "Il Foglio" - ho fatto moltissimo per spiegare l'importanza della Cina alle aziende italiane. Ma la Cina non è più il paese di vent'anni fa. Oggi i cinesi sono politicamente aggressivi e sono economicamente competitivi. Inoltre la Cina sta costituendo un blocco di alleanze alternativo al patto Atlantico di cui noi abbiamo sempre fatto parte. "E' proprio cambiata la postura dello stato cinese. Dunque è evidente che siglare un accordo dai tratti politici come il memorandum di cui si discute in queste ore - malgrado pare si stia modificandone il contenuto - è un'eventualità di primaria grandezza dal punto di vista della politica estera. E c'è una superficialità sconcertante da parte del governo". Vicepresidente del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, senatore di Fratelli d'Italia, Urso ha una visione ampia della questione. Sono successe cose poco comprensibili nell'ultimo anno, dice. In primo luogo l'Italia ha impedito il riconoscimento europeo di Juan Guaidó, il leader dell'opposizione venezuelana al dittatore Maduro. Il cui regime è un alleato della Cina. Altrettanto incomprensibile è stata l'opposizione italiana al regolamento europeo sullo screening degli investimenti stranieri in Europa. Una cosa al limite dell'irrazionale. Certamente sbagliata, - aggiunge - specialmente visto che i nostri servizi segreti hanno segnalato, in più recenti occasioni, con il governo Gentiloni e anche con il governo Conte, due minacce nuove: quella cibernetica e quella della colonizzazione predatoria da parte di potenze straniere nei confronti dell'industria tecnologica italiana. (segue) (Res)