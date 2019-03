Italia-Cina: Urso (Copasir) a "Il Foglio", una cosa è commerciare, altro è farsi strumento dell'egemonia cinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adolfo Urso parla di inconsapevolezza del governo", eppure dalle sue stesse parole sembra venire fuori invece il quadro di una "intelligenza che spinge l'Italia verso gli interessi cinesi. "I nostri servizi segreti hanno spiegato che ci sono entità statali, diciamo altri servizi di intelligence, che agiscono nel nostro paese per indirizzare la nomina di certi manager in aziende italiane, manager considerati amichevoli e ben disposti all'apertura nei confronti dei capitali provenienti da questi paesi. Come pure sappiamo bene che ci sono servizi di intelligence che segnalano quali nostre aziende possiedono i migliori brevetti tecnologici, favorendo cosi l'acquisizione di queste aziende da parte di compagnie controllate da stati stranieri". In questo contesto - continua - è molto strano che l'Italia si sia opposta allo screening sugli investimenti stranieri in Europa, ed è altrettanto strano che il nostro sia l'unico paese a non aver firmato la lettera degli ambasciatori europei a tutela delle minoranze etniche e religiose in Cina. Se metti insieme tutte queste cose, ti fai delle domande. Tanto più se ci si concentra sulla natura e sul significato della cosiddetta Nuova Via della Seta, il progetto cui pare l'Italia stia aderendo. La Nuova Via della Seta è stata inserita nel 2017 nello statuto del Partito comunista cinese come obiettivo strategico, dice Urso. Nel 2018 il governo di Pechino ha riformulato la Costituzione. E la Via della Seta è stata inserita pure nel preambolo della Costituzione. "Questo lo dico per rendere l'idea di ciò di cui parliamo. La finalità è quella di creare una nuova alleanza mondiale alternativa a quella occidentale. Ecco. L'Italia storicamente ha avuto una posizione direi quasi da `nazione ponte' nei confronti dei blocchi contrapposti al nostro. Ma senza mai confondersi su chi fossero gli alleati che condividono i valori della democrazia". (segue) (Res)