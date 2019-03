Italia-Cina: Urso (Copasir) a "Il Foglio", una cosa è commerciare, altro è farsi strumento dell'egemonia cinese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti - riprende - ricordiamo i rapporti con l'Unione sovietica, gli stabilimenti della Fiat in Urss, a Togliattigrad. Ricordiamo bene quando Gianni De Michelis costituì l'Ince con Austria, Ungheria e Jugoslavia. Sappiamo anche quali sono stati i rapporti con il mondo arabo, a cominciare da Andreotti fino a Craxi e Berlusconi. Un atteggiamento sempre di `comprensione' che ha giovato sia all'Unione europea sia all'alleanza atlantica. Il ruolo di ponte dell'Italia secondo il vicepresidente è stato un elemento di forza e non di debolezza, per il nostro paese e per i nostri alleati. E questo è dipeso dal fatto che, malgrado ci fossero rapporti economici e di ascolto con i blocchi contrapposti, l'Italia non si sia mai confusa sulla sua natura e sulla sua posizione strategica. Abbiamo sempre saputo chi eravamo `noi' e chi erano gli `altri'. "Ecco, una cosa del genere si può fare anche con la Cina, oggi. Ma si tratta di un processo che andrebbe portato avanti all'interno di una visione che sia condivisa e comunicata ai partner occidentali. La questione è molto seria. I cinesi intendono la Via della Seta come una specie di piano Marshall. Solo che noi non condividiamo gli stessi principi dei cinesi, e i cinesi non condividono i nostri principi di libertà civile ed economica. Quindi qualche preoccupazione sorge. L'Italia non deve perdere l'occasione di diventare una `nazione ponte'. Solo che il ponte non deve essere il luogo da dove passano poi le armate che vengono a colonizzare l'Europa". (segue) (Res)