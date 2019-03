Italia-Cina: Urso (Copasir) a "Il Foglio", una cosa è commerciare, altro è farsi strumento dell'egemonia cinese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La colonizzazione è metaforica, ma neanche troppo. L'interconnessione moderna - spiega Urso - si dipana su tre linee, sulle quali bisogna assolutamente vigilare: il trasporto delle merci, le telecomunicazioni con tecnologia 5G, e le reti di vendita online. Per quanto riguarda il trasporto merci, è evidente che chi ha le chiavi del casello autostradale poi può bloccare l'intero paese. Quindi - sottolinea - bisogna porsi il problema di non cedere il controllo delle infrastrutture. Per quanto riguarda il 5G, anche qui è fondamentale il controllo, perché dalla rete 5G passano tutti i dati. E chi ha i dati ha in mano la sicurezza nazionale. E a questo proposito bisogna tener conto del fatto che, secondo la legge cinese, istituzioni, cittadini e aziende, anche quelle private, sono tutti obbligati per legge a condividere con i servizi segreti, se richieste, tutte le informazioni considerate di interesse nazionale. "Chiaro, no? Vi immaginate cosa significherebbe l'orecchio cinese dentro l'infrastruttura delle telecomunicazioni italiane? Infine non bisogna sottovalutare la questione del commercio online. E' vero che Alibaba, cioè l'Amazon cinese, si prepara a lanciare una rete di vendita in Europa? E cosa succederebbe se questo accadesse? Già sappiamo cosa c'è costato perdere la grande distribuzione in Italia a vantaggio dei francesi. Ma con l'economia online, con la distribuzione via posta, porta a porta, potremmo essere sommersi dai prodotti cinesi". (segue) (Res)