Italia-Cina: Urso (Copasir) a "Il Foglio", una cosa è commerciare, altro è farsi strumento dell'egemonia cinese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con rischi evidenti dal punto di vista della competitività delle imprese italiane, dal punto di vista dell'elusione fiscale, e anche dal punto di vista della sicurezza perché diventerebbe difficile controllare che i prodotti venduti dal distributore cinese abbiano standard qualitativi e sanitari di tipo occidentale. Cosa poi ci sia scritto nell'accordo tra Italia e Cina non lo sa nessuno. Ma pare che, pian piano, - osserva il vicepresidente - si stia svuotando di affermazioni politiche impegnative che documenti simili, firmati da altri paesi con la Cina, invece contenevano. Come sembra che anche il tema delle telecomunicazioni stia saltando. Però ci sono anche altri 40 o 50 accordi collaterali di cui nulla sappiamo. "La verità è che tutta questa faccenda è stata affrontata con grandissima superficialità, con tutti questi viaggi in Cina di membri del governo". Luigi Di Maio. Ma soprattutto il sottosegretario Michele Geraci. Non vuole esprimermi su Geraci, Urso. Poi dice un'ultima cosa. "Esiste una regola assoluta che vale per i diplomatici. Non devono stare troppo a lungo in un paese. Non più di quattro anni. Vi siete mai chiesti il perché?", ha concluso Urso. (Res)