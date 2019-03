Venezuela: presidente Colombia Duque a "Il Sole 24 Ore", l'intervento militare non è la soluzione

- In prima linea: la Colombia confina con il Venezuela e il presidente Ivan Duque, in un'intervista a "Il Sole 24 Ore" parla di una crisi ormai internazionale che in soli due anni ha portato nel suo Paese oltre un milione di persone in fuga dal caos di Caracas. Sostenitore del leader dell'opposizione Juan Guaidò, Duque è contrario a un intervento armato. Non è una soluzione - dice - . E chiede a Russia e Cina di lavorare per una transizione pacifica. "Stabilizzare il Paese è anche nel loro interesse". Lo sviluppo di un Paese sempre in bilico tra riprese e ricadute, oltre al prosieguo del processo di pace con le Farc, la guerriglia della Colombia. Erano questi i temi in agenda, nel giugno 2018, del presidente Ivan Duque, appena eletto alla presidenza del Paese. Nove mesi dopo, il cielo sopra Bogotà, è costellato di nuove incognite: la crisi venezuelana ha scompaginato l'ordine delle priorità, l'imponente flusso migratorio in arrivo da Caracas ridefinisce le politiche interne. Al tempo stesso, sullo scacchiere internazionale, la Colombia assurge a Paese di primaria importanza anche in funzione del ruolo giocato dalle grandi potenze mondiali. Gli Stati Uniti, con l'appoggio della Colombia, sono schierati contro il presidente Nicolas Maduro e sostengono Juan Guaidò, il presidente autoproclamato, mentre Cina e Russia sostengono il governo di Caracas. (segue) (Res)