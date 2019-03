Venezuela: presidente Colombia Duque a "Il Sole 24 Ore", l'intervento militare non è la soluzione (2)

- La tensione è alle stelle, difficile prevedere quale sia l'esito finale di una contrapposizione così netta. Tuttavia il presidente Duque, 42 anni, di centrodestra, ritiene che un intervento militare in Venezuela, spesso ventilato da Washington, non sia la soluzione migliore. La coesione internazionale e la diplomazia garantirebbero risultati più apprezzabili. E anche Pechino e Mosca beneficerebbero di un transizione democratica in Venezuela. Duque parla da Palacio Nariño, sede del governo di Bogotà. La Colombia - dice - ha mostrato al mondo di essere capace di fronteggiare un'ondata migratoria di enormi proporzioni, 1,1 milioni di venezuelani in meno di due anni. Se la si raffronta con la Germania che ha ricevuto 1,5 milioni di rifugiati in 5 anni, si percepisce la proporzione degli sforzi da noi sostenuti. Non solo, la Germania ha 27mila dollari annui di reddito pro capite, mentre la Colombia ne ha 8 mila. Eppure - aggiunge - siamo stati capaci di offrire fraternità, normalizzazione, regolarizzazione ai migranti. Ciò non significa che la situazione non possa aggravarsi ancora, con un ulteriore accelerazione del flusso migratorio. Per questo dobbiamo affrontare la causa di questa enorme migrazione la dittatura terribile che sta vivendo il Venezuela. (segue) (Res)