Venezuela: presidente Colombia Duque a "Il Sole 24 Ore", l'intervento militare non è la soluzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo promosso un'alleanza diplomatica con molti paesi affinché Caracas possa recuperare la democrazia e la speranza Abbiamo perso 7 miliardi di dollari di commercio bilaterale con il Venezuela (Per ragioni storiche e geografiche Colombia e Venezuela costituiscono una relazione commerciale bilaterale forte). Dovremo recuperare questo mercato, per il bene di entrambi i Paesi. Poi spiega quali soluzioni immagina per il Venezuela. "Un intervento su due livelli: dobbiamo prevedere un Piano multilaterale e al tempo stesso, a livello regionale, un piano con i Paesi più interessati al commercio regionale per cercare di venire incontro alle necessità dei venezuelani". Si e evocata l'ipotesi di un Piano Marshall e al presidente sembra necessario. Ne abbiamo parlato - ricorda - nell'ultima riunione del Gruppo di Lima. L'idea potrebbe essere di riattivare i settori che sono stati duramente colpiti dalla dittatura e dal deterioramento in atto, sociale ed economico. Anche l'Italia può partecipare a ridisegnare la ricostruzione. La ricostruzione dovrà passare attraverso un aiuto concordato e condiviso. "Se parliamo di una ricostruzione serve un appoggio articolato, con l'intervento del Fmi; per riattivare il settore delle infrastrutture, elettrico,petrolifero, dovrebbero entrare in campo anche il Bid (Banco interamericano di sviluppo), la Banca mondiale, la Caf. Non direi 100 miliardi di dollari,è una cifra troppo alta. Ma un piano di ricostruzione globale dovrà comunque essere superiore ai 40 miliardi di dollari. Il ruolo delle organizzazioni multilaterali è molto importante". (segue) (Res)