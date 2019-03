Venezuela: presidente Colombia Duque a "Il Sole 24 Ore", l'intervento militare non è la soluzione (4)

- Intervento militare. Quasi ogni giorno c'è qualcuno che ne parla. Soprattutto da Washington. Duque non pensa che la soluzione sia un intervento militare, crede che l'alleanza diplomatica abbia già sortito risultati significativi, come il riconoscimento dell'Assemblea nazionale del presidente Guaidò. La comunità internazionale dovrà essere ancora più attiva nel persuadere e motivare alcuni membri dell'Esercito del Venezuela. Affinché i militari prendano la decisione di collocarsi dal lato giusto della storia, sostengano questa transizione istituzionale. Il presidente è stato eletto nel giugno 2018, meno di un anno fa. Pareva che il suo obiettivo fosse quello di consolidare il processo di pace con le Farc. Invece si è trovato a fronteggiare una crisi di dimensioni mondiali. Cina e Russia sono potenze mondiali entrate nella partita venezuelana e si contrappongono agli Stati Uniti. Pechino e Russia sostengono il presidente Maduro, gli Stati Uniti il presidente autoproclamato Juan Guaidò. Preoccupa questa contrapposizione, questo scontro tra titani. "Credo che l'America Latina non si possa e non si debba convertire in un territorio di disputa politica. Per nessuno. Per questo abbiamo fatto molti progressi in termini di dialogo diplomatico. Non deve essere un terreno dove si misura il peso geopolitico. Ci vogliamo unire attorno a un obiettivo e a una causa comune che ci riporti nell'ambito della Carta costituzionale democratica definita dall'Oca (Organizzazione degli Stati americani)". Parliamo - continua - di valori democratici. Vogliamo che il popolo venezuelano recuperi la sua libertà ed esca da una dittatura che ha distrutto il Paese. Vorremmo persuadere in termini diplomatici il maggior numero di Paesi, convincerli che questa sia una una causa giusta. Ho il massimo rispetto del governo della Cina - dice - e spero che ascoltino la nostra voce e quella di altri per capire bene ciò che realmente sta succedendo in Venezuela. E contribuisca affinché vi sia una transizione istituzionale in Venezuela. "Nel caso della Russia, meno attiva nel contesto latinoamericano, speriamo possa modificare la sua postura politica affinché in Venezuela si riavvii un ordine istituzionale. In altre parole il recupero del Venezuela è nell'interesse di tutti ma sopratutto di coloro che hanno relazioni economiche e politiche più strette". (segue) (Res)