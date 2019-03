Venezuela: presidente Colombia Duque a "Il Sole 24 Ore", l'intervento militare non è la soluzione (5)

- Juan Guaidò, il presidente autoproclamato, secondo molti osservatori, anche nordamericani, con il passare delle settimane perde inesorabilmente forza politica. E Nicolas Maduro può riguadagnare terreno. Ciò che è accaduto - secondo il presidente - è irreversibile. I Paesi che hanno riconosciuto Guaidò non cambieranno posizione. Èun potere legittimo, il suo. Ogni giorno - osserva Duque - constatiamo una maggior debolezza della dittatura e ciò accelera il processo di trasformazione istituzionale e quello di recupero economico del Venezuela. L'Unione europea può giocare un ruolo. "La Ue può e deve giocare un ruolo importante, fornire un disegno di ricostruzione del Paese. Ad esempio nella persuasione dell'Esercito venezuelano per facilitare il riequilibrio istituzionale". Per quanto riguarda l'Esercito, sembrava che fossero molti i militari dissidenti, invece i numeri sembrano ridimensionati. Sono circa mille - dice il presidente - i membri della Forza pubblica venezuelana che hanno giurato fedeltà a Guaidò. È un messaggio importante. L'Esercito non è comunque responsabile delle violenze ai danni della popolazione che sono attribuibili ai gruppi armati e ai colectivos (milizie armate irregolari). Sono però certo del fatto che nell'Esercito vi sia una frattura e che la maggior parte dei militari si sintonizzi con Guaidò e con l'Assemblea nazionale", ha concluso Duque. (Res)