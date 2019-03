Imprese: la compagnia di bandiera dell’Indonesia riconsidera l’acquisto di Boeing 737 Max (6)

- Nei giorni scorsi l’Unione europea, la Cina, l’Australia, Singapore e numerosi altri Stati hanno bloccato i voli dei 737 Max. L'autorità dell'aviazione civile cinese ha bloccato a terra tutti i Boeing 737 Max operanti nel paese all’inizio di questa settimana, "in linea con il principio di gestione della tolleranza zero per i rischi per la sicurezza". La Cina conta 96 velivoli 737 Max 8 in servizio presso vettori come Air China, China Eastern Airlines e China Southern Airlines. "È responsabilità di tutte le compagnie aeree assicurarsi che non ci siano rischi per la sicurezza prima di riprendere le operazioni degli aeromobili Boeing", ha detto Lu. Oltre alla Cina, le compagnie aeree di 15 altri paesi e regioni hanno bloccato a terra i 737 Max. Fra questi, l'Australia ha annunciato un divieto temporaneo che riguarderà due compagnie aeree straniere: SilkAir e Fiji Airways. Fiji Airways opera due jet 737 Max 8 nella sua flotta, e spera di poter continuare a volare verso le destinazioni del Pacifico. (Fim)