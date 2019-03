Cina-Russia: premier Li esorta a raddoppiare interscambio commerciale

- Il primo ministro cinese, Li Keqiang ha esortato la Cina e la Russia a compiere ogni sforzo per raddoppiare il volume del loro interscambio commerciale. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa "Xinhua". "Il commercio bilaterale ha superato i 100 miliardi di dollari l'anno scorso, nonostante il calo della crescita del commercio mondiale", ha detto Li ad una conferenza stampa dopo la conclusione della sessione legislativa annuale della Cina, invitando entrambi i paesi a consolidare tale successo. L'interscambio commerciale tra la Federazione Russa e la Cina si è attestato a 8,07 miliardi di dollari nel mese di gennaio, registrando un calo del 4,5 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Stando ai dati ufficiali pubblicati dai due paesi, la Russia ha visto le sue esportazioni verso la Cina diminuire del 13,2 per cento, a 4,06 miliardi di dollari. Le importazioni russe, invece, sono aumentate del 6,3 per cento a 4,01 miliardi di dollari. (segue) (Cip)