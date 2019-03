Cina-Russia: premier Li esorta a raddoppiare interscambio commerciale (2)

- A fronte di tali variazioni, la quota relativa alla Cina del commercio estero totale della Federazione Russa è aumentata dal 17 al 17,2 per cento. La Cina si è classificata al sesto posto tra i mercati destinatari dell’export russo. Il Centro di esportazione russo ha sottolineato che quello cinese è il mercato di esportazione internazionale più promettente per i prodotti russi. Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi e il suo omologo russo, Sergej Lavrov, si sono impegnati a rafforzare la comunicazione strategica e promuovere la cooperazione tra i rispettivi paesi a margine del 16mo meeting trilaterale dei ministri degli esteri di Cina, Russia e India (Ric) a Wuzhen, nella provincia orientale dello Zhejiang, in Cina. In occasione del 70mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Russia, Wang ha detto che i due paesi dovrebbero approfondire ulteriormente la comunicazione strategica e apportare nuovi contributi alla pace e allo sviluppo mondiale. (segue) (Cip)