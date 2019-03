Cina-Russia: premier Li esorta a raddoppiare interscambio commerciale (3)

- "È di grande importanza per la Cina, la Russia e l'India migliorare la comunicazione, coordinare le posizioni e approfondire la cooperazione per la regione e il mondo", ha detto Wang. Anche l'ambasciatore cinese in Russia, Li Hui, ha sottolineato che la cooperazione tra Cina e Russia prosegue sulla buona strada, e i due paesi intendono espanderla ulteriormente in vari campi. "La cooperazione Cina-Russia nei settori del commercio e dell'economia, dell'energia, dell'innovazione scientifica e tecnica, della finanza e degli investimenti, così come l'agricoltura e la costruzione di infrastrutture, si muovono lungo un'autostrada ad alta velocità", ha dichiarato Li. (Cip)