Cina: premier Li, governo ridurrà costi finanziamento per piccole e medie imprese

- La Cina ridurrà i costi di finanziamento per le piccole e medie imprese di un altro punto percentuale quest'anno. Lo ha detto il premier cinese, Li Keqiang. "Servire l'economia reale è il dovere del settore finanziario", ha detto Li in una conferenza stampa dopo la conclusione della sessione annuale dell'Assemblea nazionale del popolo, la legislatura nazionale cinese. A metà febbraio, l'Autorità finanziaria municipale ha annunciato che Pechino prevede di tagliare ulteriormente le tasse per le piccole e medie imprese nel 2019 per offrire una riduzione delle imposte di 9 miliardi di yuan (1,33 miliardi di dollari). Le piccole e medie imprese potrebbero essere esonerate dalla tassazione se i loro redditi saranno inferiori a 100 mila yuan al mese (oltre 14.700 dollari) nel 2019, rispetto ai precedenti 30 mila yuan (4.400 dollari) al mese. (segue) (Cip)