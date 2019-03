Cina: premier Li, governo ridurrà costi finanziamento per piccole e medie imprese (2)

- L'Autorità finanziaria di Pechino specifica che in questo modo più aziende possono godere delle politiche fiscali preferenziali: si prevede che, nel 2019, oltre un milione di contribuenti beneficeranno di tali politiche. Per quanto riguarda gli investimenti, il premier cinese ha annunciato nei giorni scorsi che la Cina espanderà gli investimenti effettivi, accelerando l'attuazione di una serie di progetti chiave. "La Cina esplorerà nuove forme di finanziamento di progetti, farà buon uso di strumenti finanziari di sviluppo e attrarrà più capitale privato in progetti in settori chiave", ha detto Li. Il premier ha inoltre spiegato che 800 miliardi di yuan (119 miliardi di dollari) saranno investiti nella costruzione di ferrovie, 1.800 miliardi di yuan (268 miliardi di dollari) nella costruzione di strade e progetti di vie navigabili. (segue) (Cip)