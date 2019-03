Cina: premier Li, governo ridurrà costi finanziamento per piccole e medie imprese (5)

- L'economia della Cina è cresciuta del 6,6 per cento nel corso del 2018, il tasso più contenuto da 28 anni a questa parte, in un contesto segnato dalle tensioni commerciali e strategiche tra quel paese e gli Stati Uniti. Il dato ufficiale relativo all'andamento del prodotto interno lordo nel 2018 è stato pubblicato dal Dipartimento nazionale di statistica cinese. Il dato è superiore di un decimo di punto all'obiettivo ufficiale del governo per il 2018, ma inferiore alla crescita del 6,8 per cento conseguita dalla prima potenza asiatica l'anno precedente. Il dato relativo al 2018 è il più debole dal 1990, anno successivo alle proteste pro-democratiche culminate nella repressione militare a Piazza Tiananmen. (segue) (Cip)