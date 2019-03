Cina: premier Li, governo ridurrà costi finanziamento per piccole e medie imprese (7)

- Pechino ha riconfermato la strategia di tagli alla pressione fiscale su larga scala adottata lo scorso anno, per far fronte al brusco rallentamento dell'economia avvertito già negli ultimi mesi dello scorso anno. Pechino intende aggiungere altri 1.300 miliardi di yuan (192 miliardi di dollari) di detrazioni e sgravi a quelli già adottati nei mesi scorsi. Il premier cinese, Li Keqiang, ha dichiarato che la crescita deve mantenersi entro un margine ragionevole, senza contrazioni brusche. Il programma di sgravi fiscali per il 2019, che verrà annunciato il prossimo marzo, dovrebbe superare i 1.500 miliardi di yuan. (Cip)