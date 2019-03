Cina: ministero Informazione tecnologica, miglioramento servizi Internet nel 2019

- La Cina migliorerà i servizi Internet e ridurrà le tasse a carico delle imprese per i servizi correlati nel corso de l2019. È quanto previsto dalle linee guida del ministero dell'Industria e dell'informazione tecnologica cinese (Miit), illustrate nella giornata di oggi. Il Miit punta a far sì che il 98 per cento dei centri abitati del paese ottenga l'accesso ai servizi di rete 4G, e che il 98 per cento dei villaggi poveri possano essere collegati alla rete a banda larga. Per le piccole e medie imprese, il costo medio del servizio a banda larga sarà ridotto del 15 per cento quest'anno, mentre la tariffa media per servizi Internet mobile subirà una diminuzione di almeno il 20 per cento, affermano le linee guida. Il Miit ha anche promesso di accelerare l'uso commerciale della tecnologia 5G e imprimere una stretta a frodi e irregolarità nel settore. (segue) (Cip)