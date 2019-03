Cina: ministero Informazione tecnologica, miglioramento servizi Internet nel 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pochi giorni fa il Miit ha inoltre annunciato che la Cina stabilirà un sistema standard per l'Internet industriale entro il 2020. Integrando la tecnologia dell'informazione e l'industria manifatturiera, il ministero punta a are un contributo significativo allo sviluppo industriale. L'Internet industriale combina Internet, piattaforme e sicurezza, costituendo le infrastrutture web che collegano persone, dispositivi e cose. Secondo le linee guida ministeriali, per raggiungere l'obiettivo nel 2020, la Cina si concentrerà sulla formulazione di standard tecnici per elementi cruciali del settore, tra cui la gestione delle risorse Internet e i big data industriali. Il paese ha anche promesso di formulare più di 100 standard e di costruire un sistema più integrato e aperto entro il 2025. (segue) (Cip)