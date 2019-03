Cina: ministero Informazione tecnologica, miglioramento servizi Internet nel 2019 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche le tariffe medie per i servizi Internet mobili in Cina saranno ulteriormente ridotte di oltre il 20 per cento quest'anno, per soddisfare meglio le crescenti richieste di consumo delle persone. Secondo un rapporto di lavoro del Miit, i tassi medi dei servizi a banda larga per le piccole e medie imprese saranno abbassati di un altro 15 per cento, e quest'anno la Cina realizzerà progetti dimostrativi di servizi a banda larga in tutto il paese. Il ministero ha fatto sapere inoltre che il servizio internet cinese e i settori a esso correlati hanno visto una rapida crescita dei ricavi nel 2018, con commercio e gioco online che continuano a espandersi. Secondo il ministero, il fatturato totale dei settori è stato pari a 956,2 miliardi di yuan (circa 142 miliardi di dollari), in aumento del 20,3 per cento rispetto al 2017. (segue) (Cip)