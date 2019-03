Cina: ministero Informazione tecnologica, miglioramento servizi Internet nel 2019 (4)

- La provincia costiera sudorientale di Guangdong, Shanghai e Pechino sono le prime tre località per i ricavi dei servizi Internet, con una crescita rispettivamente del 26,5, 20 e 25,2 per cento. La spesa per settori di ricerca e sviluppo ha raggiunto 49 miliardi di yuan (oltre 7 miliardi di dollari), in aumento del 19 per cento rispetto al 2017. I servizi di informazione hanno registrato il contributo maggiore con un reddito di 859,4 miliardi di yuan (127 miliardi di dollari), un aumento del 20,7 per cento su base annua e un'incidenza dell'89,4 per cento sul totale delle entrate. Le piattaforme di vendite online hanno ottenuto ricavi per 366,7 miliardi di yuan (oltre 54 miliardi dollari), in aumento del 13,1 per cento, mentre i giochi online hanno guadagnato 194,8 miliardi di yuan (circa 29 miliardi di dollari), in crescita del 17,8 per cento. Secondo il ministero, il business dei centri dati Internet ha mantenuto una solida crescita. Con 1,41 milioni di server installati entro la fine di dicembre, in crescita del 31,8 per cento rispetto al 2017, il settore ha registrato 15,8 miliardi di yuan (oltre 2 miliardi di dollari) di entrate complessive, in crescita dell'8 per cento su base annua. (Cip)