Cina: premier Li, governo rafforzerà protezione proprietà intellettuale

- La Cina rafforzerà la protezione della proprietà intellettuale. Lo ha detto il premier cinese, Li Keqiang, in una conferenza stampa dopo la conclusione dell'Assemblea nazionale del popolo, il parlamento cinese. Li ha proposto di apportare revisioni alle leggi in materia di protezione della proprietà intellettuale e introdurre un meccanismo di compensazione punitiva, per garantire che tutte le infrazioni vengano adeguatamente perseguite. Da gennaio i casi relativi ai diritti di proprietà intellettuale in Cina potranno essere presentati alla Corte suprema. Lo ha ricordato il vice presidente della Corte suprema, Luo Dongchuan. Fino ad ora, infatti, solo le corti locali potevano trattare i casi di proprietà intellettuale relativi a brevetti e segreti aziendali. La scarsa tutela della proprietà intellettuale è una delle principali accuse mosse dagli Stati Uniti alla Cina nel contesto delle forti tensioni commerciali in atto tra le due maggiori economie globali. (segue) (Cip)