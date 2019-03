Cina: premier Li, governo rafforzerà protezione proprietà intellettuale (2)

- Negli scorsi anni sono aumentate in Cina le registrazioni di brevetti aziendali, e con esse le dispute giudiziarie relative alla proprietà intellettuale, che sono ammontate in tutto a 237mila casi nel solo 2017. Attualmente in Cina i casi relativi alla proprietà intellettuale vengono presentati alle corti regionali o a tre corti specializzate; è poi possibile presentare ricorso presso le corti provinciali, che solitamente emettono il giudizio di ultima istanza. Solo in casi straordinari le dispute relative alla proprietà intellettuale passano al vaglio della Corte Suprema, e più volte le corti di rango inferiore sono state accusate di favorire irragionevolmente attori locali nei contenziosi con aziende straniere. (segue) (Cip)