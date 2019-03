Cina: premier Li, governo rafforzerà protezione proprietà intellettuale (3)

- Il nuovo sistema prevede che gli appelli riguardanti casi che richiedono una significativa competenza specialistica – ad esempio segreti industriali, antitrust e progetti di circuiti integrati – bypassino le corti provinciali, e vengano presentati direttamente alla Corte suprema. I casi relativi al copyright e ai marchi registrati, che rappresentano l'80 per cento del totale, rimarranno invece competenza della giustizia provinciale. Proprio ieri si è svolto a Roma il seminario dal titolo "La protezione della proprietà intellettuale in Cina: strumenti a supporto delle Pmi". Lo riferisce la Fondazione Italia-Cina che spiega che il seminario ha lo scopo di promuovere, presso le aziende italiane, una migliore conoscenza degli strumenti a tutela della proprietà intellettuale in Cina. (Cip)