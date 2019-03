Cina: Assemblea nazionale approva legge sugli investimenti stranieri

- L'Assemblea nazionale del popolo, il parlamento cinese, ha approvato una nuova legge sugli investimenti stranieri in chiusura della sua sessione annuale. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa "Xinhua" secondo cui la maggioranza dei deputati presenti alla riunione ha votato a favore della legge. Il nuovo provvedimento introduce disposizioni unificate per l'ingresso, la promozione, la protezione e la gestione degli investimenti esteri; la legge mira a migliorare la trasparenza delle politiche di investimento straniere e garantire che le imprese nazionali ed estere siano soggette a un insieme di regole unificate e competano in condizioni di parità, secondo un documento esplicativo allegato al testo di legge. (segue) (Cip)