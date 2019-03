Cina: Assemblea nazionale approva legge sugli investimenti stranieri (2)

- Zhang Yichen, presidente dell'azienda cinese Citic Capital, ha dichiarato all’agenzia di stampa che la nuova legge sugli investimenti esteri costituisce un miglioramento e una innovazione per il sistema legale degli investimenti stranieri del paese, e rappresenti un grande passo avanti nella protezione della proprietà intellettuale. "L'attuale emendamento alla legge cinese sugli investimenti stranieri mostra al mondo che la Cina è desiderosa di proteggere la proprietà intellettuale e il paese proibirà il trasferimento forzato della tecnologia per affrontare le preoccupazioni dall'esterno", ha affermato Zhang. "Penso che in termini di accesso al mercato, la politica sia sempre chiara, ma la Cina è un paese enorme, la situazione varia da provincia a provincia, quindi queste sono le questioni il governo cinese deve affrontare al fine di assicurare al mondo che il paese è aperto, riformerà di più e seguirà le regole internazionali", ha sottolineato Zhang. (segue) (Cip)