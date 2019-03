Cina: Assemblea nazionale approva legge sugli investimenti stranieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro del Commercio cinese, Wang Fuwen, ha ricordato in questi giorni che nel 2018 è stato lanciato il Piano d'azione per la promozione degli investimenti esteri, e il sistema di gestione nazionale ha migliorato l'uso del sistema di politica estera degli investimenti. E’ stata promossa la costruzione di una zona pilota e di un porto di libero scambio, aumentata la promozione e la protezione degli investimenti, ottenuto l'obiettivo di stabilizzare gli investimenti stranieri", ha detto il ministro. Wang ha sottolineato che l'attuale crescita economica e commerciale globale è rallentata, gli investimenti diretti transfrontalieri hanno continuato a calare e la concorrenza internazionale per accaparrarseli si è intensificata. "L'uso da parte della Cina del capitale straniero affronta una situazione complessa. Il sistema imprenditoriale nazionale deve trasformare le sfide in opportunità, migliorare continuamente il contesto degli investimenti esteri, fra cui i servizi correlati, e creare condizioni più favorevoli per l'uso attivo ed efficace del capitale straniero”. Secondo Wang, il 2019 sarà l'anno chiave per attuare il piano di promozione degli investimenti esteri. (segue) (Cip)