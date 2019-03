Cina: Assemblea nazionale approva legge sugli investimenti stranieri (4)

- Gli investimenti statunitensi in Cina sono più che raddoppiati nel mese di gennaio, a dispetto del conflitto commerciale in atto tra i due paesi. Gli investimenti diretti esteri Usa nella prima economia asiatica sono aumentati addirittura del 124.6 per cento rispetto a gennaio 2018, trainati soprattutto dai colossi Usa dell’alta tecnologia. Il dato, pubblicato dal mnistero del Commercio cinese, è ancor più significativo se paragonato alla tendenza generale: gli investimenti diretti esteri attratti da Pechino il mese scorso sono calati infatti del 4,8 per cento su base annua, a 84,18 miliardi di yuan (12,45 miliardi di dollari). Tra i paesi e i territori che come gli Usa hanno aumentato significativamente i loro investimenti in Cina rispetto a gennaio dello scorso anno figurano i Paesi Bassi (più 95,6 per cento), il Regno Unito (più 13,5 per cento) e Hong Kong (più 6,5 per cento). L’industria cinese dell’alta tecnologia ha attratto a gennaio il 40,9 per cento di capitale estero in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. (Cip)