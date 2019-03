Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, venerdì 15 marzo, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: correnti tese nord-occidentali determinano una giornata in prevalenza soleggiata in pianura e in Liguria, seppur con il passaggio di nuvolosità irregolare, a tratti anche estesa sotto forma di nubi stratiformi; maggior addensamenti sulle Alpi, dove insisteranno ancora dei fenomeni al mattino, specie tra Val d'Aosta e Alpi Lepontine, nevosi a quote piuttosto alte. Miglioramento nel pomeriggio. Temperature in rialzo a tutte le quote, con massime fino a 21-23 gradi in pianura padana; più fresco in Liguria. Ventilazione tesa in montagna tra O e NO con rinforzi anche in pianura dai quadranti sud-occidentali. Mar ligure mosso specie a Levante e al largo. (Rpi)