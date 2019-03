Albania: ministro Esteri ceco Petricek oggi in visita ufficiale a Tirana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Repubblica Ceca Tomas Petricek è atteso oggi in visita ufficiale a Tirana. Lo rende noto un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri albanese, secondo il quale il primo incontro di Petricek sarà con l'omologo albanese Gent Cakaj. Al centro dei colloqui, oltre alle relazioni e la cooperazione bilaterale, ci sarà il processo di integrazione europea dell'Albania e anche la collaborazione del gruppo di Visegrad (Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Polonia) con i paesi dei Balcani occidentali. Tirana, insieme a Skopje, auspica di ottenere il prossimo giugno il via libera dei paesi membri per l'apertura dei negoziati di adesione all'Unione europea. Nella capitale albanese, il capo della diplomazia della Repubblica Ceca, incontrerà anche il premier Edi Rama, il presidente del parlamento Gramoz Ruci e rappresentanti dell'opposizione di centro destra guidata da Lulzim Basha. (Alt)